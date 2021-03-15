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С актерами «Калыханкі» не продлят контракты
Источник материала: Хартия'97
С актерами «Калыханкі» не продлят контракты
Детскую телепрограмму доверят пропагандистам?
Ряд актеров из детской телепрограммы «Калыханка» останется без работы. Работодатель не продлит контракта с Еленой Гиренок, Сергеем Жбанковым, Эмилией Пранскуте и Вероникой Плешкевич, сообщает
Срок договоров с актерами Еленой Гиренок, Сергеем Жбанковым, Эмилией Пранскуте и Вероникой Плешкевич истекает 1 апреля. Но руководство детской телепрограммы «Калыханка» не продлит с ними контрактов. Официальная причина – изменение концепции программы.
Актрису Елену Гиренок, исполнительницу главной роли в фильме «Купала», несколько раз задерживали на акциях протеста. Жесткое задержание произошло 26 октября, а в декабре 2020 года актрису оштрафовали.
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Детскую телепрограмму доверят пропагандистам?
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