ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

С актерами «Калыханкі» не продлят контракты

15.03.2021 18:39 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

С актерами «Калыханкі» не продлят контракты

  • 15.03.2021, 18:36
С актерами «Калыханкі» не продлят контракты

Детскую телепрограмму доверят пропагандистам?

Ряд актеров из детской телепрограммы «Калыханка» останется без работы. Работодатель не продлит контракта с Еленой Гиренок, Сергеем Жбанковым, Эмилией Пранскуте и Вероникой Плешкевич, сообщает «Радыё Свабода».

Срок договоров с актерами Еленой Гиренок, Сергеем Жбанковым, Эмилией Пранскуте и Вероникой Плешкевич истекает 1 апреля. Но руководство детской телепрограммы «Калыханка» не продлит с ними контрактов. Официальная причина – изменение концепции программы.

Актрису Елену Гиренок, исполнительницу главной роли в фильме «Купала», несколько раз задерживали на акциях протеста. Жесткое задержание произошло 26 октября, а в декабре 2020 года актрису оштрафовали.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Детскую телепрограмму доверят пропагандистам?
 
Новости дня
Новости разные
 
Рыбак провалился под лед на Свислочи в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by