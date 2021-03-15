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В Британии знаковые телефонные будки продают по 1 фунту, чтобы дать им вторую жизнь
Источник материала: Хартия'97
В Британии знаковые телефонные будки продают по 1 фунту, чтобы дать им вторую жизнь
С 2008 года было продано более 6600 телефонных будок.
Тысячам знаковых британских красных телефонных будок хотят продлить жизнь, превратив их в мини-музеи или картинные галереи. Об этом сообщает
Компания BT заявила, что 4000 уличных будок предлагаются общинам, поскольку их использование стало ограниченным из-за распространения мобильных телефонов.
Будки также могут сыграть определенную роль в спасении жизни, разместив дефибрилляторы, или быть превращены в небольшие библиотеки с выбранной коллекцией книг.
С 2008 года общины приобрели более 6600 телефонных будок всего за 1 фунт стерлингов за единицу в рамках программы «Принять будку».
Джеймс Браун из BT сказал: «Поскольку большинство людей сейчас пользуются мобильными телефонами, это привело к огромному падению количества звонков, совершенных с таксофонов».
«Сейчас мы рационализируем наш телефонный аппарат, чтобы сделать его пригодным для будущего, а схема «Принять будку» дает возможность местным общинам во всей Британии сохранить свою местную телефонную будку с обновленной целью для общества. Тысячи общин уже придумали фантастический набор идей по повторному использованию своей любимой местной телефонной будки», - добавил он.
BT также модернизировал более 400 таксофонов в разных городах в цифровые блоки, которые называются Street Hubs, предлагая бесплатный сверхбыстрый общественный Wi-Fi, зарядку USB-устройств и мониторинг окружающей среды.
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С 2008 года было продано более 6600 телефонных будок.
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