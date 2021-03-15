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Белорусов ожидает резкий скачок цен на мясо?
Источник материала: Хартия'97
Белорусов ожидает резкий скачок цен на мясо?
Беларусь ограничила ввоз свинины из Польши.
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Как известно Польша один из крупнейших импортеров продовольствия в Беларусь (как для внутреннего потребления, так и для реэкспорта в РФ), потому следует ожидать резкого скачка цен на свинину и мясные продукты.
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Беларусь ограничила ввоз свинины из Польши.
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