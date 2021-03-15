Источник материала: Хартия'97

Медики назвали самые полезные специи для здоровья сердца 15.03.2021, 18:01

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Исследователи из Университета штата Пенсильвания провели эксперимент.

Использование специй, таких как куркума и корица, снижает негативный эффект от употребления жирной пищи, пишет medicina.ua . Рацион, богатый жирами, обычно приводит к повышению уровней триглицеридов в крови, что грозит развитием заболеваний сердца.

Исследователи из Университета штата Пенсильвания обнаружили, что добавление специй в жирные блюда препятствует повышению уровня триглицеридов. В небольшом эксперименте приняли участие шестеро мужчин возрастом от 30 до 65 лет, которые имели лишний вес, но в целом были здоровы.

Исследователи дважды накормили счастливчиков вкусным обедом, состоящим из куриного карри, итальянского хлеба и бисквита с корицей. Во время одной из трапез в блюда добавили две чайные ложки специй – смеси розмарина, орегано, корицы, куркумы, черного перца, гвоздики, порошка чеснока и паприки.

Эти приправы были отобраны, потому что они обладают свойствами антиоксидантов. В течение трех часов после обеда у мужчин брали анализы крови с промежутком в 30 минут. Оказалось, что после употребления еды со специями прирост уровня триглицеридов был на 30 процентов меньше, чем после «контрольного» обеда. Кроме того, меньшим был выброс инсулина – на 20 процентов, в то время как антиоксидантная активность в крови повысилась на 13 процентов.

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