Источник материала: Хартия'97

Еврокомиссия начала процедуру против Британии за невыполнение соглашения по Brexit 1 15.03.2021, 17:54

Еврокомиссия дала Британии месяц на ответ.

Еврокомиссия в понедельник начала юридическую процедуру против Британии после того, как Лондон в одностороннем порядке решил отложить имплементацию договоренностей по Северной Ирландии. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

В частности, Европейская комиссия направила сегодня официальное письмо в Соединенное Королевство о нарушении основных положений протокола об Ирландии и Северной Ирландии, а также обязательств по соглашению о Brexit.

Как отмечается, это знаменует собой начало официальной юридической процедуры против Соединенного Королевства.

"Это уже второй раз за последние полгода правительство Великобритании нарушает международное право", - отметили в ЕК.

"Односторонние решения и нарушение международного права со стороны Британии подрывают доверие между нами. Великобритания должна надлежащим образом реализовать договоренности, если мы хотим достичь наших целей. Поэтому сегодня мы начинаем юридическую процедуру. Я надеюсь, что благодаря сотрудничеству, прагматичному и конструктивному духу, который до сих пор господствовал в нашей работе над имплементацией соглашения о Brexit, мы можем решить эти вопросы в совместном комитете, не прибегая к дальнейшим правовым средствам", - заявил вице-президент ЕК Марош Шефчович.

Это произошло через два месяца после того, как Великобритания подписала торговое соглашение с ЕС и менее чем через 14 месяцев после подписания более широкого соглашения о Brexit, частью которой является Североирландский протокол.

Еврокомиссия дала Британии месяц на ответ. В случае непредоставления Лондоном надлежащего обоснования ЕС может наложить на Британию штраф.

Европейская комиссия ожидает, что к середине этого года в Северной Ирландии будут созданы постоянные посты пограничного контроля в связи с выходом Великобритании из ЕС.

Однако Великобритания уступила давлению со стороны бизнеса, снова отложив таможенный контроль импорта из ЕС и других стран на шесть месяцев, до января 2022 года.

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