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Андрей Шарендо: Поведение так называемых правозащитников — это предательство
Источник материала: Хартия'97
Андрей Шарендо: Поведение так называемых правозащитников — это предательство
Смысл в постановлении суда, которому никто не доверяет?
Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Бреста Андрей Шарендо жестко высказался в
- Сегодня Сергей Будкин призвал правозащитное сообщество открыть глаза и признать Игоря Банцера политзаключенным. Жизнь Игоря сейчас в опасности. Виноваты в этом также и правозащитники, которые тянут резину. Раньше я думал, что виной всему бюрократия, а теперь вижу, что это просто скотство и предательство.
От себя хотел бы добавить, что мою жену Полину, как и Игоря Банцера также
Полина всю свою жизнь посвятила Беларуси. Сейчас она рассчитывается своим временем за решеткой и здоровьем за наше общее дело. Не глядя на психологическое и физическое давление, я знаю, она справится. Она сильная, несокрушимая!
Мне предлагают писать письма, обращения и петиции, но я этого делать не буду. Это не приблизит нас к победе. Пусть это мелкое предательство останется на совести так называемых правозащитников.
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Смысл в постановлении суда, которому никто не доверяет?
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