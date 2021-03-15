Рыбак провалился под лед на Свислочи в Минске

В Минске мужчина провалился под лед на Свислочи, сообщили в МЧС.





Днем 15 марта спасатели получили сообщение о происшествии на акватории реки Свислочь в районе улюцы Корзюки. Спасатели в гидрокостюмах подплыли к тонувшему мужчине и удерживали его на плаву. Позже к пострадавшему транспортировали спасательную доску.

После осмотра пострадавшего госпитализировали с общим переохлаждением.