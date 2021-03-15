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Водитель «Шевроле» насмерть сбила пенсионерку в Могилеве

15.03.2021 18:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Могилеве под колеса иномарки попала пенсионерка, сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Водитель «Шевроле» насмерть сбила пенсионерку в Могилеве

Авария произошла вечером 14 марта в районе дома №93 по улице Ленинской. 23-летняя жительница областного центра, управляя автомобилем Chevrolet Cruze, совершила наезд на 82-летнюю могилевчанку, пересекавшую проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

Как уточнили в ГАИ, несмотря на темное время суток, женщина не была обозначена световозвращающими элементами. Она скончалась от полученных травм.

 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве под колеса иномарки попала пенсионерка, сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.
 
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