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Во дворе на Партизанском проспекте ГАИ задержала пьяного 17-летнего парня на Subaru
Источник материала: Tut.by
В Партизанском районе столицы сотрудники ГАИ задержали нетрезвого 17-летнего водителя.
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На несовершеннолетнего инспекторы составили четыре административных протокола. В ГАИ отметили, что все материалы дела будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства.
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На несовершеннолетнего инспекторы составили четыре административных протокола.
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