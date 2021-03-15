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Во дворе на Партизанском проспекте ГАИ задержала пьяного 17-летнего парня на Subaru

15.03.2021 18:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Партизанском районе столицы сотрудники ГАИ задержали нетрезвого 17-летнего водителя.

По информации ГАИ, 13 марта около 06.05 в одном из дворов на Партизанском проспекте инспекторы остановили Subaru, за рулем которого находился 17-летний парень с явными признаками алкогольного опьянения. Водителя отвезли на медосвидетельствование, которое показало 1,51 промилле.

На несовершеннолетнего инспекторы составили четыре административных протокола. В ГАИ отметили, что все материалы дела будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства.

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На несовершеннолетнего инспекторы составили четыре административных протокола.
 
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