Почему может болеть бедро? Вот семь распространенных причин

Источник материала: Tut.by

Боль в бедре — распространенное явление. Но для того, чтобы определить ее причину, нужно определить тип боли и ее локацию. Medicalxpress вместе с доктором медицинских наук из университета Раш Шейн Нхо называет семь распространенных причин, из-за которых может болеть бедро.





Спортивная грыжа (атлетическая лобалгия)

Если вы чувствуете боль в области паха, это может быть повреждение основной мышцы, например, растяжение или разрыв мышц или других мягких тканей в нижней части живота.

Эта травма особенно часто встречается у тех, кто активно занимается спортом, в котором много экстремальных скручиваний и поворотов, но при этом не обладает нужной спортивной подготовкой.

Лечение: может помочь отдых от нагрузок в течение нескольких недель. В некоторых случаях может потребоваться хирургическая операция по восстановлению разорванной мышцы.

Бурсит

Если болит внешняя часть бедра и/или ягодицы, то, вероятно, это бурсит — воспаление подушкообразных мешочков с жидкостью, которые удерживают сухожилия и мышцы от трения непосредственно о кость. Бурсит часто тревожит людей старше 60 лет.

«Хоть длительная ходьба или подъем по лестнице могут усугубить ситуацию, бурсит обычно не связан с болью, которую провоцирует именно физическая активность. Он просто причиняет боль изо дня в день, — объясняет Шейн Нхо. — Даже лежать на боку во время сна может быть дискомфортно».

Лечение: дома попробуйте отдохнуть, прикладывая ледяные компрессы к области бедра и принимая противовоспалительные и обезболивающие средства. Иногда врач может назначить инъекцию, чтобы уменьшить воспаление.

Тендинит

Если сгибатель бедра (группа мышц, которая позволяет подвести колено и ногу к телу) или пах болят, когда вы касаетесь их или двигаете ими, у вас может быть тендинит.

«Напряжение или чрезмерное использование сухожилий вызывает повторяющиеся незначительные травмы, которые в конечном итоге приводят к мышечному дисбалансу в бедре, — рассказывает Нхо. — Люди, которые снова и снова выполняют определенные действия, например, тренируются с футбольным мячом, в большей степени могут подвергаться риску этой боли».

Лечение: варианты аналогичны бурситу.

Лабральные слезы

Порой хрящевое кольцо, окружающее тазобедренную впадину и обеспечивающее фиксацию шара бедренной кости, разрывается (часто у спортсменов и балерин). Такое состояние вызывает боль в бедре или паху и ограничивает движения, может появиться чувство, будто бедро щелкает.

Эта травма часто встречается у людей с анатомическими аномалиями, а также у тех, кто ранее травмировал бедро.

Лечение: часто используется тип малоинвазивной хирургии.



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Гинекологические или проблемы с тазовым дном

Если боль в бедре ограничена пахом и совпадает с овуляцией или менструацией, причиной может быть эндометриоз или миома, а не проблема с бедром. Урологические и желудочно-кишечные проблемы, например гастроэнтерит или рак простаты, также могут вызывать боль, которую легко принять за травму бедра.

Лечение: посетите лечащего врача для полного обследования. В зависимости от диагноза он может направить вас для лечения к другому специалисту.

Травмы бедра

Боль в бедре встречается у многих молодых людей, которые занимаются высокоинтенсивными видами спорта — гонки с препятствиями, кроссфит. «Эти интенсивные занятия фактически могут привести к неправильному сращению тазобедренных костей и ограничению движения, — говорит Нхо. — Это называют вертлужной впадиной бедра. И это не только больно, но и рискованно, так как грозит преждевременным остеоартритом».

Лечение: может помочь физиотерапия. При плохом раскладе может потребоваться операция.

Остеоартроз

Это очень частая причина ежедневной тупой, ноющей боли в бедре. При остеоартрите суставы становятся жесткими и опухшими из-за воспаления и разрушения хряща, а это и вызывает боль и деформацию.

Высокая активность — бег на длинные дистанции или занятия такими видами спорта, как баскетбол, — могут увеличить шансы заболеть остеоартритом.

Лечение: наряду с отдыхом, льдом и безрецептурными обезболивающими и противовоспалительными препаратами есть и более агрессивные методы лечения — терапия стволовыми клетками и хирургическое вмешательство.

Итого

Чтобы избежать боли в бедре, эксперт советует следить за своим весом, делать упражнения на растяжку или регулярно заниматься йогой, проходить ежегодные медосмотры и выполнять упражнения, соответствующие возрасту и физическому состоянию человека.