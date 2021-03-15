Хорошо ли вы знаете Конституцию? Тест

Источник материала: Onliner

Сегодня в Беларуси официально отмечается День Конституции. В этот день в 1994 году приняли главный закон страны. В 2020-м белорусы довольно часто вспоминали о статьях Конституции, обращаясь к властям и силовикам. А как хорошо вы знаете основной закон? Давайте проверим вместе.

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