|
Хорошо ли вы знаете Конституцию? Тест
Источник материала: Onliner
Сегодня в Беларуси официально отмечается День Конституции. В этот день в 1994 году приняли главный закон страны. В 2020-м белорусы довольно часто вспоминали о статьях Конституции, обращаясь к властям и силовикам. А как хорошо вы знаете основной закон? Давайте проверим вместе.
Что получилось? Делитесь результатами в комментариях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Беларуси официально отмечается День Конституции. В этот день в 1994 году приняли главный закон страны. В 2020-м белорусы довольно часто вспоминали о статьях...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)