Минюст зарегистрировал молодежную федерацию электронного спорта с целью популяризации здорового образа жизни

Министерство юстиции Беларуси сообщило сегодня о регистрации молодежного спортивного объединения с длинным названием «Белорусская республиканская федерация электронного спорта и спортивно-прикладных технологий». Одна из целей — популяризация здорового образа жизни.
Целями деятельности данного общественного объединения являются:
популяризация среди подростков и молодежи электронного спорта как массового вида спорта, пропагандирующего общечеловеческие ценности и здоровый образ жизни;
повышение образовательного уровня подростков и молодежи с помощью электронного спорта для освоения ими новейших прикладных информационных и компьютерных технологий;
интеграция в обществе, профессиональная подготовка, содействие выявлению одаренной и талантливой молодежи и подростков для инновационных отраслей через участие в соревнованиях по электронному спорту;
социальная адаптация детей и молодежи с ограниченными физическими возможностями (инвалидностью) посредством электронного спорта и спортивно-прикладных технологий.