С 16 марта снова дорожает автомобильное топливо

Источник материала: Tut.by

В целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение нефти и в соответствии с принятой стратегией розничные в Беларуси на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку с 16 марта. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».



Фото: arembowski, pixabay.com

— С 1 по 12 марта средняя котировка нефти достигла 67,2 доллара США за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь выросла на 22,5 процента. Проведенный мониторинг ценовой ситуации на рынках сопредельных европейских государств показывает, что на фоне значительного роста цен на нефть цены на нефтепродукты на указанных рынках увеличились на 10−16 процентов, — рассказали в «Белнефтехиме». — В Республике Беларусь с начала года цены на топливо выросли на 3,3 процента и остаются ниже цен в Украине на 30 процентов, в Польше и Прибалтике — на 45 — 50 процентов, и выше, чем в Российской Федерации, на 9 — 13 процентов.

В концерне отметили, что принятая ценовая стратегия изменения предельных максимальных цен на нефтепродукты не более чем на 1 копейку за 1 литр в неделю направлена на снижение чувствительности стоимости топлива к колебаниям цены на нефть на внешних рынках.

С 16 марта стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 77 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 87 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 9 копеек, ДТ — 1 рубль 87 копеек.

Это седьмое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 10 марта : дизель и бензины подорожали на 1 копейку.

Напомним, в 2020 году цены на топливо менялись 16 раз, в 2019-м — 28, годом ранее — 27.

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