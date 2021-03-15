Конституционная комиссия должна закончить работу не позднее августа-сентября

цитируе т belta.by "Считаю, что работу Конституционной комиссии нужно закончить не позднее августа-сентября. С таким расчетом, чтобы потом была возможность обсудить этот проект с нашим населением. После обсуждения же еще раз вернуться к вопросу – представить окончательный результат на референдум, который пройдет в начале следующего года", - отметил Андрейченко. Егот belta.by





Как сообщалось, в Беларуси начинает работу комиссия для подготовки поправок в Конституцию.





Во время Всебелорусского народного собрания Лукашенко заявил, что проект новой Конституции будет готов в течение года. А в начале следующего года он может быть вынесен на референдум. При этом президент высказал предположение, что референдум по Конституции могут совместить с местными выборами.





Белорусская оппозиция разработала свой проект новой Конституции, согласно которому Беларусь станет парламентской республикой.



