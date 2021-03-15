|
Конституционная комиссия должна закончить работу не позднее августа-сентября
Источник материала: Партизан
Конституционная комиссия должна закончить работу не позднее августа-сентября, сообщил сегодня журналистам председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко после встречи президента Александра Лукашенко с членами конституционной комиссии.
"Считаю, что работу Конституционной комиссии нужно закончить не позднее августа-сентября. С таким расчетом, чтобы потом была возможность обсудить этот проект с нашим населением. После обсуждения же еще раз вернуться к вопросу – представить окончательный результат на референдум, который пройдет в начале следующего года", - отметил Андрейченко. Его
Как сообщалось, в Беларуси начинает работу комиссия для подготовки поправок в Конституцию.
Во время Всебелорусского народного собрания Лукашенко заявил, что проект новой Конституции будет готов в течение года. А в начале следующего года он может быть вынесен на референдум. При этом президент высказал предположение, что референдум по Конституции могут совместить с местными выборами.
Белорусская оппозиция разработала свой проект новой Конституции, согласно которому Беларусь станет парламентской республикой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конституционная комиссия должна закончить работу не позднее августа-сентября, сообщил сегодня журналистам председатель Палаты представителей Национального...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)