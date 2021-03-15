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Конституционная комиссия должна закончить работу не позднее августа-сентября

15.03.2021 19:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Конституционная комиссия должна закончить работу не позднее августа-сентября, сообщил сегодня журналистам председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко после встречи президента Александра Лукашенко с членами конституционной комиссии.

"Считаю, что работу Конституционной комиссии нужно закончить не позднее августа-сентября. С таким расчетом, чтобы потом была возможность обсудить этот проект с нашим населением. После обсуждения же еще раз вернуться к вопросу – представить окончательный результат на референдум, который пройдет в начале следующего года", - отметил Андрейченко. Его цитирует belta.by

Как сообщалось, в Беларуси начинает работу комиссия для подготовки поправок в Конституцию. 

Во время Всебелорусского народного собрания Лукашенко заявил, что проект новой Конституции будет готов в течение года. А в начале следующего года он может быть вынесен на референдум. При этом президент высказал предположение, что референдум по Конституции могут совместить с местными выборами.

Белорусская оппозиция разработала свой проект новой Конституции, согласно которому Беларусь станет парламентской республикой.
 
 
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Конституционная комиссия должна закончить работу не позднее августа-сентября, сообщил сегодня журналистам председатель Палаты представителей Национального...
 
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