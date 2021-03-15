



Программа выходит на "Беларусь 3" / tvr.by

Среди них — Елена Гиренок, которая неоднократно задерживалась за участие в протестах. Не продлили контракты с Сергеем Жбанковым, Эмилией Пранскуте и Вероникой Плешкевич. Как сказала актриса Пранскуте, им объяснили, что "меняется концепция передачи".





Сейчас идут программы записанные ранее.



