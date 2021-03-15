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Белорусы Санкт-Петербурга сняли видео со словами поддержки землякам

15.03.2021 19:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы Санкт-Петербурга сняли видео со словами поддержки землякам

  • 15.03.2021, 19:07
Белорусы Санкт-Петербурга сняли видео со словами поддержки землякам
иллюстрационное Фото: euroradio.fm

До Дня Воли осталось десять дней.

Белорусы Санкт-Петербурга сняли видео со словами поддержки невероятным землякам и напоминают, что до Дня Воли осталось 10 дней.

Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!»

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