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Белорусы Санкт-Петербурга сняли видео со словами поддержки землякам
Источник материала: Хартия'97
Белорусы Санкт-Петербурга сняли видео со словами поддержки землякам
До Дня Воли осталось десять дней.
Белорусы Санкт-Петербурга сняли видео со словами поддержки невероятным землякам и напоминают, что до Дня Воли осталось 10 дней.
Видео опубликовал телеграм-канал
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До Дня Воли осталось десять дней.
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