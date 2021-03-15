Источник материала: Хартия'97

Telegram разместил бонды на $1 млрд 3 15.03.2021, 18:41

Ставка по бондам составила 7%.

Telegram Group в пятницу, 12 марта, разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых, размещение прошло по цене номинала, рассказал РБК источник, получивший удовлетворение своей заявки. О том, что книга заявок на облигации компании закрылась на прошлой неделе, РБК также сообщил собеседник на финансовом рынке.

Результаты размещения подтверждаются и данными терминала Bloomberg от 15 марта: Telegram привлек $1 млрд под 7%, минимальный лот для участия составлял $500 тыс. Бонды размещены до 2026 года, первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 года.

Telegram начал размещение пятилетних облигаций на прошлой неделе, книга заявок была открыта в среду, 9 марта. Номинал одной бумаги составил $1 тыс., купонный период — полгода. Одно из условий выпуска облигаций — они предоставляют владельцам возможность конвертировать их в акции с дисконтом 10% к цене размещения компании в случае проведения IPO.

Как проходило размещение

Организатором размещения облигаций на внебиржевом рынке выступал сам Telegram, но у компании было несколько агентов. В России — VTB Capital и Aton, свидетельствует информация на сайте Cbonds. Еще одним агентом источник РБК называет «Альфа-Капитал». Представители всех инвестиционных структур отказались от комментариев.

Источник РБК, близкий к Telegram, ранее объяснял, что компания проводит размещение облигаций напрямую: «В этом процессе нет андеррайтеров и сторонних организаторов». «Что касается брокеров и менеджеров, то их достаточно много по всему миру, и никто не может запретить им предлагать облигации своим клиентам. Но активность брокеров не означает, что инвесторы, найденные ими, будут реально допущены к размещению. Тем более она не означает, что сами брокеры станут покупателями облигаций», — говорил он.

Спрос на облигации Telegram был ажиотажным, книга заявок оказалась переподписана в два раза, писал Forbes. Журнал не исключал, что предложение облигаций будет увеличено до $1,5 млрд.

Но итоги размещения оказались не такими впечатляющими: «Изначально компания позиционировала, что может разместить более $1 млрд, а ориентир по купону составлял 5–7%. То, что ставка в итоге составила 7%, а многие инвесторы получили 100-процентную аллокацию, означает, что спрос был умеренным», — говорит заместитель директора инвестиционного департамента UFG Wealth Management Евгений Пундровский.

Зачем Telegram $1 млрд

О том, что Telegram Group размещает облигации, стало известно в феврале. Деньги нужны компании для развития мессенджера и возврата средств инвесторам в блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON), запуска которой так и не произошло, писала газета «Коммерсантъ».

Telegram в 2018 году привлек у инвесторов $1,7 млрд на запуск своей блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram, пообещав предоставить им 2,9 млрд токенов после их выпуска. В числе инвесторов были и известные российские миллиардеры и предприниматели — Роман Абрамович, Давид Якобашвили, Сергей Солонин, бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов. Запуск был намечен на октябрь 2019 года, в случае неудачи компания обещала вернуть инвесторами деньги.

Осенью 2019 года запустить TON не удалось, Комиссия по ценным бумагам (SEC) США обратилась в федеральный суд Манхэттена, запретивший выпуск криптовалюты. SEC посчитала, что токены считаются ценными бумагами и Telegram нарушил закон, не пройдя соответствующую процедуру их регистрации. В мае 2020 года TON была закрыта, Telegram обязался выплатить $1,22 млрд инвесторам и $18,5 млн штрафа SEC.

Обязательства перед инвесторами в TON и составляют основную часть долга компании. Как писал VTimes со ссылкой декабрьскую отчетность группы, Telegram вернул инвесторам $770 млн, а еще около $443 млн рефинансировал в кредиты, пообещав выплатить 110% от суммы, первоначально вложенной в TON. Таким образом, общая сумма обязательств группы по открытым кредитным линиям составляет $625,7 млн. Срок погашения — 30 апреля 2021 года. На выплату этих долгов и пойдет основная часть средств, привлеченных от выпуска облигаций. Остальное Telegram намерен потратить на оборудование для собственных серверов, верификацию пользователей с помощью СМС, вознаграждение сотрудникам, аренду и техподдержку.

«Сейчас заем — это необходимость для компании, потому что у Telegram быстро растет база пользователей, и расходы компании на поддержание инфраструктуры увеличиваются», — отмечает аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов. «Кроме того, без привлечения средств в апреле Дурову пришлось бы возвращать деньги инвесторам в TON из собственных средств», — напоминает он.

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