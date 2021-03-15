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Топливо дорожает на копейку. И это точно не конец, судя по обоснованию

15.03.2021 19:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Завтра мы проснемся в новой стране. Опять на копейку дорожает топливо. «В целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение нефти и в соответствии с принятой стратегией», которой «Белнефтехим» придерживается.

С 16 марта 2021 года цены изменяются и составят:

АИ-92-К5-Евро — 1,77 руб.,
АИ-95-К5-Евро — 1,87 руб.,
АИ-98-К5-Евро — 2,09 руб.,
ДТ — 1,87 руб.

Также «Белнефтехим» предупредил, что стратегия подразумевает повышение цен не более чем на копейку в неделю. И напомнил, что с января цены на нефть выросли в среднем на 22,5%, а цены на топливо в сопредельных странах поднялись на 10—16%.

В Республике Беларусь с начала года цены на топливо выросли на 3,3% и остаются ниже цен в Украине на 30%, в Польше и Прибалтике — на 45—50% и выше, чем в Российской Федерации, на 9—13% процентов.

 
 
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Завтра мы проснемся в новой стране. Опять на копейку дорожает топливо. «В целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение нефти и в соответствии с принятой...
 
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