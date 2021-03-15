|
Топливо дорожает на копейку. И это точно не конец, судя по обоснованию
Источник материала: Onliner
Завтра мы проснемся в новой стране. Опять на копейку дорожает топливо. «В целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение нефти и в соответствии с принятой стратегией», которой «Белнефтехим» придерживается.
С 16 марта 2021 года цены изменяются и составят:
АИ-92-К5-Евро — 1,77 руб.,
Также «Белнефтехим»
В Республике Беларусь с начала года цены на топливо выросли на 3,3% и остаются ниже цен в Украине на 30%, в Польше и Прибалтике — на 45—50% и выше, чем в Российской Федерации, на 9—13% процентов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завтра мы проснемся в новой стране. Опять на копейку дорожает топливо. «В целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение нефти и в соответствии с принятой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)