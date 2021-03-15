Европа волнуется по поводу инцидентов с одной из двух популярных вакцин от коронавируса. Комментарий ВОЗ о ситуации с AstraZeneca

Источник материала: Onliner

Всемирная организация здравоохранения заявила, что нет никаких доказательств того, что инциденты, связанные с образованием тромбов, вызваны вакциной AstraZeneca. И сообщает о том, что важно продолжать кампанию по вакцинации.

Около 17 миллионов человек в ЕС и Великобритании получили дозу вакцины AstraZeneca, но на прошлой неделе было зарегистрировано почти 40 случаев образования тромбов. Сегодня стало известно, что Италия, Австрия, Франция, Германия приостановили использование AstraZeneca. Ранее это сделали Нидерланды, Ирландия, Дания, Норвегия, Болгария и Исландия.

— Как только ВОЗ получит полное представление об этих событиях, результаты и любые маловероятные изменения в текущих рекомендациях будут немедленно доведены до сведения общественности, — сообщили сегодня представители Всемирной организации здравоохранения. — На сегодняшний день нет никаких доказательств того, что инциденты вызваны вакциной, и важно, чтобы кампании по вакцинации продолжались, с тем чтобы мы могли спасти жизни и остановить тяжелые заболевания, вызванные вирусом.

Профессор Эндрю Поллард, директор Оксфордской вакцинной группы, разработавшей укол AstraZeneca, сообщил BBC, что есть «очень обнадеживающие доказательства того, что здесь, в Великобритании, где до сих пор выдавалось большинство доз в Европе, феномен тромбов не увеличивается».

По словам AstraZeneca, эти цифры побочных реакций «намного ниже, чем можно было бы ожидать при такой численности населения в целом, и аналогичны по другим лицензированным вакцинам от COVID-19».

— Характер пандемии привел к повышенному вниманию к отдельным случаям, и мы выходим за рамки стандартной практики мониторинга безопасности лицензированных лекарственных средств при сообщении о событиях, связанных с вакцинами, для обеспечения общественной безопасности, — сказала Энн Тейлор, главный медицинский работник фирмы.