Источник материала: UDF



Программа выходит на «Беларусь 3» / tvr.by

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Из телепрограммы «Калыханка» уволили нескольких актеров Пока в «Калыханке» идут программы, которые были записаны заранее.

Среди них —, которая неоднократно задерживалась за участие в протестах. Также не продлили контракты с. По словам Пранскуте, им объяснили, что «меняется концепция передачи».Пока в «Калыханке» на телеканале «Беларусь 3» идут программы, которые были записаны заранее с участием уволенных актеров.