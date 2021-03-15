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Из телепрограммы «Калыханка» уволили нескольких актеров
Источник материала: UDF
Программа выходит на «Беларусь 3» / tvr.by
Среди них — Елена Гиренок, которая неоднократно задерживалась за участие в протестах. Также не продлили контракты с Сергеем Жбанковым, Эмилией Пранскуте и Вероникой Плешкевич. По словам Пранскуте, им объяснили, что «меняется концепция передачи».
Пока в «Калыханке» на телеканале «Беларусь 3» идут программы, которые были записаны заранее с участием уволенных актеров.
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Пока в «Калыханке» идут программы, которые были записаны заранее.
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