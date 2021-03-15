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Игорь Лосик прекратил сухую голодовку
15.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политзаключенного поместили в карцер.
Игорь Лосик. Фото Радыё Свабода
15 марта Игорь Лосик прекратил сухую голодовку. Сейчас он
находится в одиночной камере. Об этом
— Из-за того, что Игорь объявил сухую голодовку, его поместили в одиночную камеру на пять дней. Игорь голодал четыре дня. Сейчас он все еще находится в одиночной камере. Мой адвокат и я постараемся снова приехать в Жодино в ближайшие дни, чтобы узнать больше о состоянии Игоря.
Напомним, что блогер и журналист, политзаключенный Игорь Лосик
На данный момент
В воскресенье, 14 марта, в знак солидарности с Лосиком, Банцером и Фурмановым начала голодовку сотрудница фонда «Страна ради жизни» в Вильнюсе Марина Гарбуз.
В тот же день Светлана Тихановская обратилась к политзаключенным с призывом остановить голодовку:
— Вы нужны вашим близким, родителям и детям. Вы нужны Беларуси.
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Политзаключенного поместили в карцер.
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