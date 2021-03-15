Источник материала: Салiдарнасць

Политзаключенного поместили в карцер.





Игорь Лосик. Фото Радыё Свабода

15 марта Игорь Лосик прекратил сухую голодовку. Сейчас он

находится в одиночной камере. Об этом Радыё Свабода сообщила жена политзаключенного Дарья Лосик:

— Из-за того, что Игорь объявил сухую голодовку, его поместили в одиночную камеру на пять дней. Игорь голодал четыре дня. Сейчас он все еще находится в одиночной камере. Мой адвокат и я постараемся снова приехать в Жодино в ближайшие дни, чтобы узнать больше о состоянии Игоря.

Напомним, что блогер и журналист, политзаключенный Игорь Лосик объявил голодовку 11 марта , когда ему снова предъявили обвинение, по какой статье пока неизвестно.

На данный момент голодовку держат рок-музыкант Игорь Банцер (с 3 марта) и Дмитрий Фурманов.

В воскресенье, 14 марта, в знак солидарности с Лосиком, Банцером и Фурмановым начала голодовку сотрудница фонда «Страна ради жизни» в Вильнюсе Марина Гарбуз.

В тот же день Светлана Тихановская обратилась к политзаключенным с призывом остановить голодовку:

— Вы нужны вашим близким, родителям и детям. Вы нужны Беларуси.