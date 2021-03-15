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Брестский завод АКБ признали экологически безопасносным

15.03.2021 19:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На расположенном под Брестом аккумуляторном заводе ООО «Аккумуляторный альянс» завершила работу приемная комиссия по вводу предприятия в эксплуатацию.

Брестский завод АКБ признали экологически безопасносным

Как сообщает пресс-служба предприятия, получен полный пакет документов, подтверждающих соответствие завода требованиям экологической безопасности и эксплуатационной надежности.

«Пуско-наладочные работы на заводе были начаты в начале октября 2020 года. В соответствии с разработанной программой были проведены индивидуальные испытания и комплексное опробование всего технологического оборудования и инженерных сетей с обеспечением работы оборудования в штатном режиме под полной нагрузкой. В период проведения указанных испытаний систематически выполнялись инструментальные измерения выбросов от всех источников выбросов на протяжении всего времени работы оборудования», — говорится в сообщении пресс-службы ООО «Аккумуляторный альянс».

Отмечается, что с 5 октября 2020 года по 1 марта 2021-го «было проведено более 210 отборов проб и измерений выбросов загрязняющих веществ от источников выбросов, расположенных на предприятии», в том числе 146 измерений выполнено непосредственно лабораториями аналитического контроля Министерства природы и охраны окружающей среды. «Результаты измерений показали соответствие фактических концентраций выбросов с многократным запасом установленным предприятию нормативам допустимых выбросов, особенно по выбросам свинца и его соединений, а также серной кислоты», — подчеркивается в сообщении.

Брестский правозащитник Роман Кисляк заявил БелаПАН, что судьбу этого завода должен решить местный референдум. Его планируется провести на территории Тельминского сельсовета, где расположено предприятие.

«12 февраля заявление на регистрацию инициативной группы по проведению такого референдума подано в Тельминский сельский исполком Брестского района, — сообщил Кисляк. — Надеемся, что референдум поставит точку и завод закроется навсегда».

22 июня Лукашенко во время встречи с общественностью Бреста, на которой присутствовали и противники предприятия, пообещал провести референдум о судьбе завода. Его планировалось организовать после президентских выборов.

 
Теги: Брест
 
 
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На расположенном под Брестом аккумуляторном заводе ООО «Аккумуляторный альянс» завершила работу приемная комиссия по вводу предприятия в эксплуатацию.
 
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