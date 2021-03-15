Пьяный водитель пытался скрыться от наряда ДПС в Чашниках

Наряд ДПС задержал в Чашниках водителя в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в УГАИ по Витебской области.





Когда сотрудники ДПС патрулировали улицы районного центра, их внимание привлек Opel Vectra. Инспекторы подали водителю сигнал об остановке, однако тот наоборот увеличил скорость. Вскоре нарушитель не справился с управлением и съехал в кювет.

В крови мужчины обнаружили 1,6 промилле.