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Пьяный водитель пытался скрыться от наряда ДПС в Чашниках

15.03.2021 19:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Наряд ДПС задержал в Чашниках водителя в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в УГАИ по Витебской области.

Пьяный водитель пытался скрыться от наряда ДПС в Чашниках

Когда сотрудники ДПС патрулировали улицы районного центра, их внимание привлек Opel Vectra. Инспекторы подали водителю сигнал об остановке, однако тот наоборот увеличил скорость. Вскоре нарушитель не справился с управлением и съехал в кювет.

В крови мужчины обнаружили 1,6 промилле.

 
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Наряд ДПС задержал в Чашниках водителя в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в УГАИ по Витебской области.
 
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