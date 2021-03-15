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В Житковичах вынесли приговор водителю, насмерть сбившему на зебре женщину

15.03.2021 20:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Житковичах вынесли приговор водителю грузового микроавтобуса, который в конце прошлого года на пешеходном переходе насмерть сбил женщину.


Трагедия произошла 16 декабря на улице Социалистической в Житковичах. 30-летний водитель ООО «Автолайтэкспресс» отвлекся от управления и сбил 45-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой. От полученных травм женщина умерла на месте.

Суд приговорил водителя к 2,5 года исправительной колонии в условиях поселения, а также вынес решение взыскать с компании, которой принадлежит автомобиль, денежную компенсацию морального вреда в пользу родных погибшей в размере 100 тысяч рублей.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
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Суд приговорил водителя к 2,5 годам исправительной колонии в условиях поселения, а также вынес решение взыскать с компании, которой принадлежит автомобиль,...
 
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