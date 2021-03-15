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В Житковичах вынесли приговор водителю, насмерть сбившему на зебре женщину
Источник материала: Tut.by
В Житковичах
Трагедия
Суд приговорил водителя к 2,5 года исправительной колонии в условиях поселения, а также вынес решение взыскать с компании, которой принадлежит автомобиль, денежную компенсацию морального вреда в пользу родных погибшей в размере 100 тысяч рублей.
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Суд приговорил водителя к 2,5 годам исправительной колонии в условиях поселения, а также вынес решение взыскать с компании, которой принадлежит автомобиль,...
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