В Житковичах вынесли приговор водителю, насмерть сбившему на зебре женщину

Источник материала: Tut.by

В Житковичах вынесли приговор водителю грузового микроавтобуса, который в конце прошлого года на пешеходном переходе насмерть сбил женщину.





Трагедия произошла 16 декабря на улице Социалистической в Житковичах. 30-летний водитель ООО «Автолайтэкспресс» отвлекся от управления и сбил 45-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой. От полученных травм женщина умерла на месте.

Суд приговорил водителя к 2,5 года исправительной колонии в условиях поселения, а также вынес решение взыскать с компании, которой принадлежит автомобиль, денежную компенсацию морального вреда в пользу родных погибшей в размере 100 тысяч рублей.

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