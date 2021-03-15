Лукашенко: Обсуждение поправок в Конституцию должно быть гласным и открытым

Источник материала: Mir24.TV Belarus

К сентябрю Конституционная комиссия в Беларуси обобщит предложения по изменениям в Основной закон страны и они будут представлены белорусскому обществу. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с участниками комиссии, передает «МИР 24».

«Доступность вашей работы для инициатив людей – это вопрос доверия общества к ее результату. Поэтому главная задача Конституционной комиссии – организовать широкое обсуждение предлагаемых корректировок Основного закона. Публичность и прозрачность процесса обеспечат средства массовой информации, а также электронной коммуникации. Активно используйте данные ресурсы», – заявил Лукашенко.

В комиссию вошли не только юристы, но и депутаты, чиновники, медики, представители культуры и спорта. Такой состав сформирован специально, чтобы были представлены интересы каждого белоруса, подчеркнул Александр Лукашенко.

Референдум по изменениям в Конституцию запланирован на начало следующего года.