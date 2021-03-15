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Лукашенко: Обсуждение поправок в Конституцию должно быть гласным и открытым
15.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
К сентябрю Конституционная комиссия в Беларуси обобщит предложения по изменениям в Основной закон страны и они будут представлены белорусскому обществу. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с участниками комиссии, передает «МИР 24».
В комиссию вошли не только юристы, но и депутаты, чиновники, медики, представители культуры и спорта. Такой состав сформирован специально, чтобы были представлены интересы каждого белоруса, подчеркнул Александр Лукашенко.
Референдум по изменениям в Конституцию запланирован на начало следующего года.
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К сентябрю Конституционная комиссия в Беларуси обобщит предложения по изменениям в Основной закон страны.
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