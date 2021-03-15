|
В Беларуси дорожает автомобильное топливо
Источник материала: ОНТ
С 16 марта в Беларуси дорожает автомобильное топливо на 1 копейку. Об этом сообщается на
Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,77 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,87 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,09 руб., ДТ – 1,87 руб.
Изменение цен на нефтепродукты не более чем на 1 копейку за 1 литр в неделю направлена на снижение чувствительности стоимости топлива к колебаниям цены на нефть на внешних рынках.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 16 марта в Беларуси дорожает автомобильное топливо на 1 копейку. Об этом сообщается на сайте Белнефтехима. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,77 руб., АИ-95-К5-Евро –...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)