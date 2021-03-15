Источник материала: ОНТ

С 16 марта в Беларуси дорожает автомобильное топливо на 1 копейку. Об этом сообщается на сайте Белнефтехима.

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,77 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,87 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,09 руб., ДТ – 1,87 руб.

Изменение цен на нефтепродукты не более чем на 1 копейку за 1 литр в неделю направлена на снижение чувствительности стоимости топлива к колебаниям цены на нефть на внешних рынках.

Фото: БЕЛТА

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