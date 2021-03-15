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Лукашенко утвердил состав Совета безопасности

15.03.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко утвердил состав Совета безопасности

Александр Лукашенко 15 марта подписал указ №106, которым утвержден состав Совета безопасности. Председателем является Президент Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА.

В качестве постоянных членов Совбеза утверждены восемь должностных лиц: премьер-министр, председатели Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания, глава Администрации Президента, государственный секретарь Совета безопасности, министры внутренних дел, обороны, председатель Комитета государственной безопасности.

Членами Совета безопасности являются председатели Верховного суда, Комитета государственного контроля, правления Национального банка, Следственного комитета, Государственного военно-промышленного комитета, Государственного пограничного комитета, генеральный прокурор, министры иностранных дел, финансов, по чрезвычайным ситуациям, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны.

Фото: БЕЛТА

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Александр Лукашенко 15 марта подписал указ №106, которым утвержден состав Совета безопасности. Председателем является Президент Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА. В...
 
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