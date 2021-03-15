ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Задержаны «черные копатели» с арсеналом оружия

15.03.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Задержаны «черные копатели» с арсеналом оружия

В Витебске правоохранители задержали двух «черных копателей» с арсеналом оружия. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.


Оперативники вышли на двух жителей Витебска 39 и 58 лет, причастных к незаконному обороту оружия и боеприпасов.

Сначала вычислили младшего. В начале марта за $1,2 тыс. он продал жителю Витебска винтовку системы Мосина и пистолет Triomphe Francais. Эксперты установили, что это оружие пригодно для стрельбы. Задержали мужчину 12 марта во время другой сделки, когда он сбывал пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Шпагина и пистолет Браунинг за $3 тыс. Оперативники изъяли деньги, которые фигурант дела получал от сбыта оружия.

Позже правоохранители вышли на знакомого задержанного – рабочего вагонного депо. У него дома было обнаружено более 20 винтовочных патронов, пистолет ТТ и два самодельных ствола к нему, револьвер, три составные части винтовки Мосина, около 70 патронов различного калибра, противотанковое ружье.

Арсенал мужчины добыли с помощью металлоискателей. Они признались, что все оружие времен Великой Отечественной войны они реставрировали для продажи. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот оружия. 

Фото: Скриншот из видео

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебске правоохранители задержали двух «черных копателей» с арсеналом оружия. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минтруда: количество безработных в Беларуси растёт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by