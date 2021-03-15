Задержаны «черные копатели» с арсеналом оружия

Источник материала: ОНТ

В Витебске правоохранители задержали двух «черных копателей» с арсеналом оружия. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.





Оперативники вышли на двух жителей Витебска 39 и 58 лет, причастных к незаконному обороту оружия и боеприпасов.

Сначала вычислили младшего. В начале марта за $1,2 тыс. он продал жителю Витебска винтовку системы Мосина и пистолет Triomphe Francais. Эксперты установили, что это оружие пригодно для стрельбы. Задержали мужчину 12 марта во время другой сделки, когда он сбывал пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Шпагина и пистолет Браунинг за $3 тыс. Оперативники изъяли деньги, которые фигурант дела получал от сбыта оружия.

Позже правоохранители вышли на знакомого задержанного – рабочего вагонного депо. У него дома было обнаружено более 20 винтовочных патронов, пистолет ТТ и два самодельных ствола к нему, револьвер, три составные части винтовки Мосина, около 70 патронов различного калибра, противотанковое ружье.

Арсенал мужчины добыли с помощью металлоискателей. Они признались, что все оружие времен Великой Отечественной войны они реставрировали для продажи. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот оружия.

Фото: Скриншот из видео

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