Постный салат. Рецепт лёгкого и полезного блюда от телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Пост может стать настоящим стрессом для организма, если подходить к этому процессу неосознанно. Самое важное – поддержать себя в этот период витаминами и полезными микроэлементами. Рецептом салата «Постный» делится телеведущая Екатерина Тишкевич.

Вам понадобится:

сельдерей стеблевой – 50 г;

морковь – 1 шт;

яблоко – 1/2 шт;

салат «Айсберг» – 100 г;

мята – 4-5 листочков;

сок лимона – 1/3 шт.

растительное масло – 2 ст.л.;

прованские травы – 2 щепотки;

семена льна – 1 ст.л.

Как готовить?

1. Подготовить ингредиенты: вымыть, просушить, очистить.

2. Морковь нарезать соломкой. Положить в салатницу.





3. Также измельчить сельдерей, салат «Айсберг» и яблоко.









4. Выдавить сок лимона.





5. Посыпать измельчённой мятой и семенами льна. Добавить растительное масло и прованские травы.





6. Перемешать. Дать постоять 20-30 минут.





Приятного аппетита!

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