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Постный салат. Рецепт лёгкого и полезного блюда от телеведущей Екатерины Тишкевич

15.03.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Постный салат. Рецепт лёгкого и полезного блюда от телеведущей Екатерины Тишкевич

Пост может стать настоящим стрессом для организма, если подходить к этому процессу неосознанно. Самое важное – поддержать себя в этот период витаминами и полезными микроэлементами. Рецептом салата «Постный» делится телеведущая Екатерина Тишкевич. 

Вам понадобится:

  • сельдерей стеблевой – 50 г;
  • морковь – 1 шт; 
  • яблоко – 1/2 шт;
  • салат «Айсберг» – 100 г;
  • мята – 4-5 листочков;
  • сок лимона – 1/3 шт.
  • растительное масло – 2 ст.л.;
  • прованские травы – 2 щепотки;
  • семена льна – 1 ст.л.

Как готовить?

1. Подготовить ингредиенты: вымыть, просушить, очистить.

2. Морковь нарезать соломкой. Положить в салатницу.


3. Также измельчить сельдерей, салат «Айсберг» и яблоко.



4. Выдавить сок лимона.


5. Посыпать измельчённой мятой и семенами льна. Добавить растительное масло и прованские травы.


6. Перемешать. Дать постоять 20-30 минут.


Приятного аппетита!

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Пост может стать настоящим стрессом для организма, если подходить к этому процессу неосознанно. Самое важное – поддержать себя в этот период витаминами и...
 
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