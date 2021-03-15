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Постный салат. Рецепт лёгкого и полезного блюда от телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Пост может стать настоящим стрессом для организма, если подходить к этому процессу неосознанно. Самое важное – поддержать себя в этот период витаминами и полезными микроэлементами. Рецептом салата «Постный» делится телеведущая Екатерина Тишкевич.
Вам понадобится:
Как готовить?
1. Подготовить ингредиенты: вымыть, просушить, очистить.
2. Морковь нарезать соломкой. Положить в салатницу.
3. Также измельчить сельдерей, салат «Айсберг» и яблоко.
4. Выдавить сок лимона.
5. Посыпать измельчённой мятой и семенами льна. Добавить растительное масло и прованские травы.
6. Перемешать. Дать постоять 20-30 минут.
Приятного аппетита!
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Пост может стать настоящим стрессом для организма, если подходить к этому процессу неосознанно. Самое важное – поддержать себя в этот период витаминами и...
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