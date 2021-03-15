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В Микашевичах задержан серийный вор

15.03.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Микашевичах задержан серийный вор

В Микашевичах правоохранители задержали 26-летнего мужчину, которого подозревают в серии краж. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

Молодой человек – из Микашевичей, но в последнее время жил и работал в Минске. Выяснилось, первую кражу он совершил осенью 2019 года. Тогда из церкви мужчина вынес более Br1,5 тыс. В 2020 году он дважды проникал в этот же храм.

На какое-то время мужчина затаился, однако принялся за старое в феврале 2021 года, когда приехал домой на выходные.

14 февраля он проник в небольшое кафе. Взял Br80 и банковскую карту с ПИН-кодом из кассы. Позже с карточки снял Br10. В марте из из частного магазина вынес более Br300, из аптеки – Br20, 5 шоколадных батончиков и набор элитного алкоголя, который принадлежал владельцу аптеки. В ночь задержания мужчина решил поживится в парикмахерской, но там денег не оказалось. Тогда он забрал из киоска Br700. С поличным его задержали правоохранители.

Места ограблений были выбраны не случайно – в них не было сигнализаций и камер, а входные двери были сделаны из ПВХ. Возбуждено несколько уголовных дел.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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В Микашевичах правоохранители задержали 26-летнего мужчину, которого подозревают в серии краж. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома....
 
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