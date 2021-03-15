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«Бавария» приблизилась к очередному чемпионскому титулу в Бундеслиге

15.03.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Бавария» приблизилась к очередному чемпионскому титулу в Бундеслиге

В Бундеслиге к очередному чемпионскому титулу приблизилась «Бавария». В 25-м туре очки потерял главный конкурент мюнхенского клуба – «Лейпциг».

Команда допустила осечку в домашнем матче против «Айнтрахта». «Лейпциг» создал немало опасных моментов, но к голу привел только один: на 46-й минуте счет открыл Эмиль Форсберг. Удержать преимущество не получилось: в середине второго тайма равенство восстановил Даиши Камада. Матч так и завершился – 1:1. «Лейпциг» набрал 54 очка, у лидирующей «Баварии» – 58.  

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В Бундеслиге к очередному чемпионскому титулу приблизилась «Бавария». В 25-м туре очки потерял главный конкурент мюнхенского клуба – «Лейпциг». Команда допустила...
 
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