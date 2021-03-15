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Китайской вакциной «Синофарм» начали прививать в Беларуси одновременно со «Спутником V»

15.03.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Китайской вакциной «Синофарм» начали прививать в Беларуси одновременно со «Спутником V»

В Беларуси одновременно с российской вакциной начали прививать китайским «Синофармом». О его поставке ещё в феврале договорились главы двух государств – Александр Лукашенко и Си Цзиньпин.

Первую партию, 100 тысяч доз, Беларусь получила бесплатно. Препарат прибыл в нашу страну три недели назад и всё это время находился на так называемом карантине. В первую очередь вакцинируют медиков и учителей. Однако уже в апреле привиться «Синофармом» смогут все желающие.

Эффективность китайской вакцины оценивается в 86%. Как отметили в Минздраве, сейчас продолжаются переговоры о производстве препарата в Беларуси.

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В Беларуси одновременно с российской вакциной начали прививать китайским «Синофармом». О его поставке ещё в феврале договорились главы двух государств –...
 
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