|
Китайской вакциной «Синофарм» начали прививать в Беларуси одновременно со «Спутником V»
Источник материала: ОНТ
В Беларуси одновременно с российской вакциной начали прививать китайским «Синофармом». О его поставке ещё в феврале договорились главы двух государств – Александр Лукашенко и Си Цзиньпин.
Первую партию, 100 тысяч доз, Беларусь получила бесплатно. Препарат прибыл в нашу страну три недели назад и всё это время находился на так называемом карантине. В первую очередь вакцинируют медиков и учителей. Однако уже в апреле привиться «Синофармом» смогут все желающие.
Эффективность китайской вакцины оценивается в 86%. Как отметили в Минздраве, сейчас продолжаются переговоры о производстве препарата в Беларуси.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси одновременно с российской вакциной начали прививать китайским «Синофармом». О его поставке ещё в феврале договорились главы двух государств –...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)