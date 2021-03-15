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Сестра Кейт Миддлтон Пиппа стала матерью во второй раз
Источник материала: ОНТ
У Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюса родился второй ребенок – девочка. Об этом
Грейс Элизабет Джейн Мэттюс родилась сегодня утром в 04:22 весом 6 фунтов 7 унций. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо.
У пары есть сын Артур – ему 2 года.
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У Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюса родился второй ребенок – девочка. Об этом сообщает People. Грейс Элизабет Джейн Мэттюс родилась сегодня утром в 04:22 весом 6 фунтов 7...
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