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Прогноз погоды на 16 марта: оттепель и слякоть

15.03.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прогноз погоды на 16 марта: оттепель и слякоть

В выходные заметно потеплело, температура превышала привычные показатели и опережала климатическую норму на 2 недели. Но зима, к сожалению, еще не сдает позиции. В ближайшие сутки погода начнет меняться, а во второй половине недели похолодает.

16 марта погоду определит активный атмосферный фронт от циклона с центром над Украиной. Двигаясь с юга на север, он принесет ненастную погоду, затянет небо плотными облаками. Ожидается оттепель и слякоть.

Во вторник облачно с прояснениями. Ночью и утром по юго-восточной половине, днем на большей части страны – мокрый снег и дождь. Влажность до 90%. Слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем северо-восточный умеренный.

К утру температура воздуха составит от 0°C по северо-западу до +2°C по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее.

В середине дня – от +2°C по северной половине до +9°C по юго-востоку.

К вечеру температура немного понизится – от 0°C в центральных регионах до +5°C в юго-восточных.

В среду Беларусь останется в зоне действия малоподвижного атмосферного фронта, связанного с циклоном над югом Украины. Облачно. На большей части страны – мокрый снег и дождь. Ночью и утром слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный, в дневные часы порывистый. Температура воздуха ночью -3°C…+3°C, днем +1°C…+7°C. С четверга начнет поступать прохладный неустойчивый воздух с Северной Европы. И температура будет постепенно понижаться. Уже в пятницу ночью -1°C…+8°C, днем -3°C…+3°C. Пройдет снег, ветер северный. 

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В выходные заметно потеплело, температура превышала привычные показатели и опережала климатическую норму на 2 недели. Но зима, к сожалению, еще не сдает позиции. В...
 
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