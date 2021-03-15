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Disney выпустила новый проморолик «Круэллы»
Источник материала: ОНТ
Компания Disney во время церемонии вручения Grammy представила новый проморолик к фильму о злодейке из «101 далматинца» – Круэлле де Виль. Ролик опубликован на YouTube.
Главную роль исполнила Эмма Стоун. Баронессу фон Хеллман воплотила Эмма Томпсон. Ее героиня окажет основное влияние на превращение дизайнера Эллы в знаменитую злодейку Круэллу.
В прокат «Круэлла» должна выйти 27 мая.
Фото: Скриншот из видео
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Компания Disney во время церемонии вручения Grammy представила новый проморолик к фильму о злодейке из «101 далматинца» – Круэлле де Виль. Ролик опубликован на YouTube. ...
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