Disney выпустила новый проморолик «Круэллы»

Источник материала: ОНТ

Компания Disney во время церемонии вручения Grammy представила новый проморолик к фильму о злодейке из «101 далматинца» – Круэлле де Виль. Ролик опубликован на YouTube.





Главную роль исполнила Эмма Стоун. Баронессу фон Хеллман воплотила Эмма Томпсон. Ее героиня окажет основное влияние на превращение дизайнера Эллы в знаменитую злодейку Круэллу.

В прокат «Круэлла» должна выйти 27 мая.

Фото: Скриншот из видео

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