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Бывший капитан сборной России Игорь Денисов: отказался от алкоголя — и друзей у меня не осталось

15.03.2021 20:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

в интервью sport-express.ru рассказал, как отказ от алкоголя оставил его без друзей.

Что касается друзей, то это очень сложная и больная тема, — заметил Денисов. — Скажу так: где-то три года назад я отказался от алкоголя, и за это время у меня никого из друзей не осталось. Это парадоксально, но факт. Может, это показаться смешно, но мой лучший друг на данный момент — это моя жена. А в Петербурге меня больше никто не ждет.

Как ты пришел к тому, чтобы отказаться от алкоголя?
Да очень просто. Переходя в "Локомотив", я дал Илье Геркусу слово, что не буду ни с кем ругаться. Сначала я был в разобранном состоянии, хотя мы сразу выиграли Кубок. А на следующий год сказал ребятам, что я сделаю все, чтобы мы попали в тройку. Смешно это или нет, но я считал, что все возможно. И я жил, чтобы мы с "Локомотивом" попали в Лигу чемпионов. Каждый день об этом думал! Я даже не могу это передать. Я поменял диету, оставил все алкогольные напитки и жил только одним футболом! И так получилось, что мы выиграли чемпионат! После финального свистка, когда мы выиграли чемпионат, у меня даже слезы полились. Я не мог сдержаться.


А дальше уже само по себе пошло. Год я ничего не пил. Да, после чемпионства я позволил себе немножко вольностей. Понимаете, парадоксально звучит: ты не пьешь — тебе никто не звонит, а стоит тебе выпить 100 грамм, то о тебе вспомнят много знакомых. Конечно, тяжеловато ни с кем не общаться. Но на данный момент я живу только семьей.

Игорь Денисов перешел в "Локомотив" из "Динамо" в аренду в начале сезона-2015/16, а уже через год подписал полноценное соглашение с клубом. Вместе с "железнодорожниками" полузащитник стал чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.
 
 
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в интервью sport-express.ru рассказал, как отказ от алкоголя оставил его без друзей.
 
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