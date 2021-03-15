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С 16 марта в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо

15.03.2021 20:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

С 16 марта в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо
Фото: arembowski, pixabay.com
Розничные цены в Беларуси на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку с 16 марта. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

Повышение цен в концерне объясняют необходимостью компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение нефти.

«С 1 по 12 марта средняя котировка нефти достигла 67,2 доллара США за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь выросла на 22,5 процента. Проведенный мониторинг ценовой ситуации на рынках сопредельных европейских государств показывает, что на фоне значительного роста цен на нефть цены на нефтепродукты на указанных рынках увеличились на 10−16 процентов. В Республике Беларусь с начала года цены на топливо выросли на 3,3 процента и остаются ниже цен в Украине на 30 процентов, в Польше и Прибалтике — на 45−50 процентов, и выше, чем в Российской Федерации, на 9−13 процентов» - говорится в сообщении.


Таким образом с 16 марта стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 77 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 87 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 9 копеек, ДТ — 1 рубль 87 копеек.

Это седьмое изменение цен на автомобильное топливо в этом году.
 
 
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Это седьмое изменение цен на автомобильное топливо в этом году.
 
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