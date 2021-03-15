Источник материала: UDF



Фото: arembowski, pixabay.com

«С 1 по 12 марта средняя котировка нефти достигла 67,2 доллара США за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь выросла на 22,5 процента. Проведенный мониторинг ценовой ситуации на рынках сопредельных европейских государств показывает, что на фоне значительного роста цен на нефть цены на нефтепродукты на указанных рынках увеличились на 10−16 процентов. В Республике Беларусь с начала года цены на топливо выросли на 3,3 процента и остаются ниже цен в Украине на 30 процентов, в Польше и Прибалтике — на 45−50 процентов, и выше, чем в Российской Федерации, на 9−13 процентов» - говорится в сообщении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С 16 марта в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо Это седьмое изменение цен на автомобильное топливо в этом году.

Повышение цен в концерне объясняют необходимостью компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение нефти.Таким образом с 16 марта стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 77 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 87 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 9 копеек, ДТ — 1 рубль 87 копеек.Это седьмое изменение цен на автомобильное топливо в этом году.