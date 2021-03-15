ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минтруда: количество безработных в Беларуси растёт

15.03.2021 20:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Количество безработных в Беларуси растёт. Это следует из данных Министерства труда и соцзащиты: на начало марта 2021 года в Беларуси было зарегистрировано 8,3 тысячи безработных, которые состояли на учёте в центрах занятости. Месяц назад их было немного меньше — 8,1 тысячи.

Больше всего безработных в Брестской области — 1,5 тысячи.

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 марта составил 0,2% от экономически активного населения Беларуси и по сравнению с 1 марта 2020 года не изменился. 

Однако в статистику Минтруда не входят те, кто ищет работу самостоятельно, поэтому можно смело утверждать, что фактическая безработица в Беларуси гораздоо выше официальной, пишет euroradio.fm
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Количество безработных в Беларуси растёт. Это следует из данных Министерства труда и соцзащиты: на начало марта 2021 года в Беларуси было зарегистрировано 8,3 тысячи...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт. Акция в поддержку политзаключенной Александры Потрясаевой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by