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В Минске прошла акция в поддержку политзаключенной Александры Потрясаевой
Источник материала: Хартия'97
В Минске прошла акция в поддержку политзаключенной Александры Потрясаевой
Фотофакт.
15 марта в Минске прошла акция в поддержку политзаключенной Александры Потрясаевой, передает
Девушки в черных одеждах и с красными лентами на запястьях развернули плакаты с буквами, из которых сложилась фамилия «Потрясаева».
В ночь на 11 августа 2020 года Александра Потрясаева пришла к торговому центру «Рига» в Минске оказать первую медпомощь участникам протестной акции. Была задержана и провела три дня в изоляторе на Окрестина.
16 октября Александра была вновь задержана, ей предъявлено обвинение по статье «Массовые беспорядки». Содержится в СИЗО на улице Володарского в Минске.
9 марта в суде Московского района началось рассмотрение дела Александры Потрясаевой, ей грозит до восьми лет лишения свободы.
Девушка признана политзаключенной.
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