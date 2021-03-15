Источник материала: Хартия'97

Экономике США предсказали рекордный взлет 15.03.2021, 20:29

Эксперты банка Goldman Sachs предсказали рекордный за 70 лет рост экономики США.

Эксперты американского банка Goldman Sachs предсказали рекордный за 70 лет рост экономики США. По их прогнозам, в текущем году ВВП взлетит на восемь процентов, пишет Axios.

Издание отмечает, что такой прогноз является очень оптимистичным и почти вдвое превышает ожидания большинства экспертов. Они считают, что ВВП увеличится на 4,7 процента. Однако если прогноз банка осуществится, это будет означать полное экономическое восстановление страны от последствий пандемии. Последний раз такой рост ВВП фиксировался в США в 1951 году.

Аналитики Goldman Sachs также предполагают, что безработица к концу года будет на уровне четырех процентов (с дальнейшим понижением до 3,5 процента в 2022 году и до 3,2 процента в 2023). Экономисты ожидают инфляцию в 2023 году в 2,1 процента.

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