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Политзаключенный Игорь Лосик прекратил голодовку
Источник материала: Хартия'97
Политзаключенный Игорь Лосик прекратил голодовку
Сейчас он находится в карцере.
Политзаключенный Игорь Лосик прекратил голодовку, сообщает телеграм-канал
Лосик — консультант "Радио Свобода" и администратор телеграм-канала "Беларусь головного мозга". Он за решёткой с июня 2020-го. Сначала его обвиняли в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок". В середине декабря добавилась "подготовка к участию в массовых беспорядках". Протестуя против нового обвинения, политзаключенный голодал 41 день.
На днях Лосику предъявили новое обвинение. Протестуя, он на глазах у следователя и адвоката пытался порезать себе руки, объявил сухую голодовку.
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Сейчас он находится в карцере.
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