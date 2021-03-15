Медаль Остапчук купили на аукционе за 11 тысяч долларов. Средства пойдут в фонд спортивной солидарности

Источник материала: Tut.by

Золотая медаль чемпионата Европы 2005 года по легкой атлетике, которую Надежда Остапчук выставила на аукцион, куплена за 11 100 долларов, сообщает «Трибуна» .



Фото: Erik van Leeuwen, erki.nl

Вырученные средства пойдут в Белорусский фонд спортивной солидарности. Задачей БФСС является поддержка спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в Беларуси.

Ранее свою медаль чемпионата Европы выставила на аукцион баскетболистка Екатерина Снытина. Награда капитана сборной была продана за 10 тысяч долларов.