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Медаль Остапчук купили на аукционе за 11 тысяч долларов. Средства пойдут в фонд спортивной солидарности
Источник материала: Tut.by
Золотая медаль чемпионата Европы 2005 года по легкой атлетике, которую Надежда Остапчук выставила на аукцион, куплена за 11 100 долларов, сообщает
Вырученные средства пойдут в Белорусский фонд спортивной солидарности. Задачей БФСС является поддержка спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в Беларуси.
Ранее свою медаль чемпионата Европы выставила на аукцион баскетболистка Екатерина Снытина. Награда капитана сборной была продана за 10 тысяч долларов.
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Медаль Остапчук купили на аукционе за 11 тысяч долларов. Средства пойдут в фонд спортивной солидарности
Золотая медаль чемпионата Европы 2005 года по легкой атлетике, которую Надежда Остапчук выставила на аукцион, куплена за 11 100 долларов, сообщает «Трибуна».
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