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Медаль Остапчук купили на аукционе за 11 тысяч долларов. Средства пойдут в фонд спортивной солидарности

15.03.2021 21:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Золотая медаль чемпионата Европы 2005 года по легкой атлетике, которую Надежда Остапчук выставила на аукцион, куплена за 11 100 долларов, сообщает «Трибуна».


Фото: Erik van Leeuwen, erki.nl

Вырученные средства пойдут в Белорусский фонд спортивной солидарности. Задачей БФСС является поддержка спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в Беларуси.

Ранее свою медаль чемпионата Европы выставила на аукцион баскетболистка Екатерина Снытина. Награда капитана сборной была продана за 10 тысяч долларов.

 
 
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Золотая медаль чемпионата Европы 2005 года по легкой атлетике, которую Надежда Остапчук выставила на аукцион, куплена за 11 100 долларов, сообщает «Трибуна».
 
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