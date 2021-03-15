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Это в Беларуси детки - новое поколение о БЧБ-флаге, автозаке, ОМОНе и Лукашенко - видеофакт
Источник материала: Партизан
Что такое «Живе Беларусь!», куда едет автозак и чем занимается ОМОН - сегодня, наверное, знает каждый взрослый беларус.
Посмотрите как на эти и другие вопросы отвечают дети в возрасте от 5 до 11 лет.
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Что такое «Живе Беларусь!», куда едет автозак и чем занимается ОМОН - сегодня, наверное, знает каждый взрослый беларус.
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