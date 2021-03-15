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Это в Беларуси детки - новое поколение о БЧБ-флаге, автозаке, ОМОНе и Лукашенко - видеофакт

15.03.2021 21:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Что такое «Живе Беларусь!», куда едет автозак и чем занимается ОМОН - сегодня, наверное, знает каждый взрослый беларус.

Это в Беларуси детки - новое поколение о БЧБ-флаге, автозаке, ОМОНе и Лукашенко - видеофакт
Посмотрите как на эти и другие вопросы отвечают дети в возрасте от 5 до 11 лет. 
 
 
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Что такое «Живе Беларусь!», куда едет автозак и чем занимается ОМОН - сегодня, наверное, знает каждый взрослый беларус.
 
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