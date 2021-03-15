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В Украине продают построенный для встречи Лукашенко, Кучмы и Путина отель

15.03.2021 21:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Аукцион по продаже новгород-северского отеля «Славянский», который построили в 2004 году специально для встречи президентов Леонида Кучмы, Александра Лукашенко и Владимира Путина, состоится 23 марта.

В Украине продают построенный для встречи Лукашенко, Кучмы и Путина отель

В 2004 году отель был построен в рекордные сроки — всего за четыре месяца, сообщает Фонд госимущества Украины.

Известно, что номерной фонд отеля состоит из 30 комнат различных категорий. Конференц-зал вмещает до 40 человек. Также функционирует ресторан на два зала вместимостью 100 и 30 мест. Есть салон красоты, тренажерный зал, бильярд-клуб, турецкая баня, сауна, диско-бар.

В приватизационном онлайн-аукционе может принять участие любой желающий независимо от гражданства и места жительства. Он состоится на электронной торговой площадке «Prozorro. Продажи». Стартовая цена отеля составляет 26 300 000 гривен — около 950 тысяч долларов.

 
 
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Аукцион по продаже новгород-северского отеля «Славянский», который построили в 2004 году специально для встречи президентов Леонида Кучмы, Александра Лукашенко и...
 
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