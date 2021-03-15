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Игорь Лосик помещен в карцер. Он прекратил голодовку

15.03.2021 21:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политзаключенный находится в СИЗО 263 дня. Он держал сухую голодовку четыре дня.

Игорь Лосик помещен в карцер. Он прекратил голодовку
Политзаключенный, консультант «Радыё Свабода», блогер Игорь Лосик в четверг, 11 марта, объявил голодовку в знак протеста против новых обвинений. В настоящее время неизвестно, по какой статье ему будет предъявлено обвинение. Адвокат Игоря Дмитрий Лепретарь находится под соглашением о неразглашении и не может сообщить об этом, пишет радио Свобода.

Ранее Игоря обвиняли в подготовке к нарушению общественного порядка и подготовке к массовым беспорядкам. После вынесения последнего обвинительного заключения в середине декабря политзаключенный объявил 42-дневную голодовку.
Помимо объявления новой голодовки, Игорь Лосик на глазах у следователя и его адвоката повредил запястья рядом с венами.

Жена Игоря Дарья Лосик сообщила «Свабоде», что 15 марта Игорь прекратил сухую голодовку. Сейчас он находится в карцере.

«-  Игорь голодал четыре дня. Мой адвокат и я постараемся снова приехать в Жодино в ближайшие дни, чтобы узнать больше о состоянии Игоря».
 
 
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Политзаключенный находится в СИЗО 263 дня. Он держал сухую голодовку четыре дня.
 
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