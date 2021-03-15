|
Франция, Германия и Италия приостановили вакцинацию AstraZeneca
Источник материала: Хартия'97
Франция, Германия и Италия приостановили вакцинацию AstraZeneca
Завтра ожидается вердикт по поводу безопасности использования этой вакцины.
Французский президент Эммануэль Макрон заявил о приостановлении вакцинации вакциной AstraZeneca до вторника.
По его словам, Франция ожидает завтра решения европейского регулятора EMA по поводу использования этой вакцины, передает
«По рекомендации министра здравоохранения... было принято решение в качестве меры предосторожности приостановить использование вакцины AstraZeneca в надежде его быстро возобновить, если это позволит мнение ЕМА», — сказал Макрон на совместной пресс-конференции с премьером-министром Испании Педро Санчесом.
Также решение о приостановке вакцинации принял итальянский регулятор — фармацевтическое агентство AIFA. Такое решение принято из предосторожности «в соответствии с аналогичными решениями других европейских стран».
До этого власти Германии временно приостановили использование вакцины компании AstraZeneca. Решение приняли на фоне сообщений о развитии тромбоэмболии у нескольких привитых пациентов.
После сообщениях о тромбоэмболии у вакцинированных уже несколько стран — Нидерланды, Норвегия, Дания, Австрия, Ирландия, Эстония, Литва — частично или полностью приостановили использование вакцины британо-шведской фармкомпании.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завтра ожидается вердикт по поводу безопасности использования этой вакцины.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)