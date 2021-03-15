ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Почти 50% белорусов зарабатывают менее $200 в месяц

15.03.2021 21:45 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Почти 50% белорусов зарабатывают менее $200 в месяц

8
  • 15.03.2021, 21:01
  • 1,922
Почти 50% белорусов зарабатывают менее 0 в месяц

О «папиццот» и речи быть не может.

45,5% белорусов зарабатывают в месяц меньше $193, пишет «Радыё Свабода» cо ссылкой на данные Национального статистического комитета Беларуси.

По данным Нацстаткома, 45,5% белорусов зарабатывают менее 500 рублей в месяц ($193), это 4,2 миллиона человек. Меньше 300 рублей ($115) зарабатывают 2,6% белорусов, и только 8,7% имеют доход, который превышает 1000 рублей ($411).

При этом расходы одного домашнего хозяйства, по данным официальной статистики, составили 1391 рубль в месяц, из которых 1028 рублей (73,9%) приходится на потребительские расходы: это траты на питание (39,1%), непродовольственные товары (33,9%) и оплата услуг (24,3%).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О «папиццот» и речи быть не может.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Украине продают построенный для встречи Лукашенко, Кучмы и Путина отель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by