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Почти 50% белорусов зарабатывают менее $200 в месяц
Источник материала: Хартия'97
Почти 50% белорусов зарабатывают менее $200 в месяц
О «папиццот» и речи быть не может.
45,5% белорусов зарабатывают в месяц меньше $193, пишет
По данным Нацстаткома, 45,5% белорусов зарабатывают менее 500 рублей в месяц ($193), это 4,2 миллиона человек. Меньше 300 рублей ($115) зарабатывают 2,6% белорусов, и только 8,7% имеют доход, который превышает 1000 рублей ($411).
При этом расходы одного домашнего хозяйства, по данным официальной статистики, составили 1391 рубль в месяц, из которых 1028 рублей (73,9%) приходится на потребительские расходы: это траты на питание (39,1%), непродовольственные товары (33,9%) и оплата услуг (24,3%).
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О «папиццот» и речи быть не может.
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