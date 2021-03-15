Источник материала: Хартия'97

Почти 50% белорусов зарабатывают менее $200 в месяц 8 15.03.2021, 21:01

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О «папиццот» и речи быть не может.

45,5% белорусов зарабатывают в месяц меньше $193, пишет «Радыё Свабода» cо ссылкой на данные Национального статистического комитета Беларуси.

По данным Нацстаткома, 45,5% белорусов зарабатывают менее 500 рублей в месяц ($193), это 4,2 миллиона человек. Меньше 300 рублей ($115) зарабатывают 2,6% белорусов, и только 8,7% имеют доход, который превышает 1000 рублей ($411).

При этом расходы одного домашнего хозяйства, по данным официальной статистики, составили 1391 рубль в месяц, из которых 1028 рублей (73,9%) приходится на потребительские расходы: это траты на питание (39,1%), непродовольственные товары (33,9%) и оплата услуг (24,3%).

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