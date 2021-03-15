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Цены на автомобильное топливо вырастут седьмой раз с начала года

15.03.2021 21:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Белнефтехим» объявил о седьмом в текущем году подорожании автомобильного топлива «в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение нефти и в соответствии с принятой стратегией».

Цены на автомобильное топливо вырастут седьмой раз с начала года

Повышение цен традиционно составит одну копейку, следует из сообщения концерна.

С 16 марта розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: на АИ-92-К5-Евро — 1,77 рубля за литр, АИ-95-К5-Евро — 1,87 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2,09 рубля, дизтопливо — 1,87 рубля.

Ранее цены поднимались 20 и 27 января, 16 и 23 февраля, 2 и 10 марта.

«Принятая ценовая стратегия изменения предельных максимальных цен на нефтепродукты не более чем на 1 копейку за 1 литр в неделю направлена на снижение чувствительности стоимости топлива к колебаниям цены на нефть на внешних рынках», — отмечается в сообщении.

По данным концерна, с 1 по 12 марта средняя котировка нефти достигла 67,2 доллара США за баррель и по сравнению с уровнем январских котировок выросла на 22,5%.

«Проведенный мониторинг ценовой ситуации на рынках сопредельных европейских государств показывает, что на фоне значительного роста цен на нефть цены на нефтепродукты на указанных рынках увеличились на 10-16%», — подчеркивает «Белнефтехим».

По расчетам Минфина, в 2021 году топливо подорожает на 6%. С начала года стоимость топлива АИ-98-К5-Евро возросла на 3,47%, АИ-95-К5-Евро и дизтоплива — на 3,89%, АИ-92-К5-Евро — на 4,12%.

Концерн отмечает, что цены на топливо остаются ниже цен в Украине на 30%, в Польше и странах Балтии — на 45—50%, и выше, чем в России, на 9—13%.

 
 
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«Белнефтехим» объявил о седьмом в текущем году подорожании автомобильного топлива «в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение нефти и в...
 
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