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Наталья Эйсмонт прокомментировала видео с «падающим лыжником» - участником «Минской лыжни»

15.03.2021 21:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наталья Эйсмонт рассказала подробности происходящего на видео, которое опубликовал в субботу телеграм-канал «Пул Первого». На нем участник «Минской лыжни» за 30 секунд упал четыре раза.

Эйсмонт пояснила, что мужчина участвовал в забеге новичков-любителей.

— Это, для сравнения, как чемпионат мира и кубок IBU… Президент как раз остался, чтобы начинающих лыжников из второго забега на финише поддержать, — рассказала она РИА «Новости».

Телеграм-канал «Пул Первого» в субботу опубликовал видео с «Минской лыжни». На нем рядом с Лукашенко, который едет по трассе, несколько раз подряд падает лыжник.

Наталья Эйсмонт заявила, что появившиеся домыслы, что лыжник специально падает, чтобы поддаться Лукашенко, — это фейк.

— Какие могут быть поддавки, когда на трибуне тысячи зрителей? У нас такое невозможно, и организаторы это прекрасно знают. Отношение у президента к этому самое жесткое, за такие поддавки и работы лишиться можно, — заявила Эйсмонт.

По ее словам, Лукашенко к тому моменту давно выступил, подтверждением тому медаль, которую можно видеть у него на груди.

Как рассказали в эфире «Беларусь 1», падающий лыжник — достаточно известный хоккеист. На лыжах он стоял всего третий раз в жизни и попал в заявку на участие в соревнованиях в последний момент.

 
 
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Как рассказали в эфире «Беларусь 1», падающий лыжник - достаточно известный хоккеист. На лыжах он стоял всего третий раз в жизни и попал в заявку на участие в...
 
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