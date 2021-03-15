Наталья Эйсмонт прокомментировала видео с «падающим лыжником» - участником «Минской лыжни»

Источник материала: Tut.by

Наталья Эйсмонт рассказала подробности происходящего на видео , которое опубликовал в субботу телеграм-канал «Пул Первого». На нем участник «Минской лыжни» за 30 секунд упал четыре раза.

Эйсмонт пояснила, что мужчина участвовал в забеге новичков-любителей.

— Это, для сравнения, как чемпионат мира и кубок IBU… Президент как раз остался, чтобы начинающих лыжников из второго забега на финише поддержать, — рассказала она РИА «Новости» .

Телеграм-канал «Пул Первого» в субботу опубликовал видео с «Минской лыжни». На нем рядом с Лукашенко, который едет по трассе, несколько раз подряд падает лыжник.

Наталья Эйсмонт заявила, что появившиеся домыслы, что лыжник специально падает, чтобы поддаться Лукашенко, — это фейк.

— Какие могут быть поддавки, когда на трибуне тысячи зрителей? У нас такое невозможно, и организаторы это прекрасно знают. Отношение у президента к этому самое жесткое, за такие поддавки и работы лишиться можно, — заявила Эйсмонт.

По ее словам, Лукашенко к тому моменту давно выступил, подтверждением тому медаль, которую можно видеть у него на груди.

Как рассказали в эфире «Беларусь 1» , падающий лыжник — достаточно известный хоккеист. На лыжах он стоял всего третий раз в жизни и попал в заявку на участие в соревнованиях в последний момент.