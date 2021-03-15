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Наталья Эйсмонт прокомментировала видео с «падающим лыжником» - участником «Минской лыжни»
Источник материала: Tut.by
Наталья Эйсмонт рассказала подробности происходящего
Эйсмонт пояснила, что мужчина участвовал в забеге новичков-любителей.
— Это, для сравнения, как чемпионат мира и кубок IBU… Президент как раз остался, чтобы начинающих лыжников из второго забега на финише поддержать, — рассказала она
Телеграм-канал «Пул Первого» в субботу опубликовал видео с «Минской лыжни». На нем рядом с Лукашенко, который едет по трассе, несколько раз подряд падает лыжник.
Наталья Эйсмонт заявила, что появившиеся домыслы, что лыжник специально падает, чтобы поддаться Лукашенко, — это фейк.
— Какие могут быть поддавки, когда на трибуне тысячи зрителей? У нас такое невозможно, и организаторы это прекрасно знают. Отношение у президента к этому самое жесткое, за такие поддавки и работы лишиться можно, — заявила Эйсмонт.
По ее словам, Лукашенко к тому моменту давно выступил, подтверждением тому медаль, которую можно видеть у него на груди.
Как рассказали в эфире
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