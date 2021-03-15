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В Минтруда рассказали про недостатки в соцпомощи и анонсировали возможные изменения
Источник материала: Tut.by
В Минтруда рассказали про неудобства, с которыми сталкиваются белорусы при получении государственной адресной социальной помощи, а также про то, какие новшества планируют ввести, чтобы упростить этот механизм. К примерку, чиновники планируют изменить схему, по которой людей с инвалидностью будут обеспечивать средствами гигиены — подгузниками, пеленками.
Что хотят изменить по подгузникам и пеленкам
Речь идет про
— Механизм такой поддержки является громоздким и сложным, —
В Минтруда считают, что схему получения денег на предметы гигиены можно упростить «с учетом интенсивного развития информационных технологий».
«Нами прорабатывается вопрос об обеспечении нуждающихся инвалидов средствами гигиены через аптечную сеть. Для этого будет налажено информационное взаимодействие между органами социальной защиты и организациями ТЧУП «Белфармация», — уточняют в ведомстве и добавляют, что соответствующий проект указа разрабатывается. «Такой подход позволит получать инвалидам средства гигиены с
Что хотят изменить по подушкам, матрацам, сотовым телефонам
В ведомстве также
«Вопрос компенсации затрат на приобретение технических средств социальной реабилитации всесторонне прорабатывался в 2019 — 2020 годах с учетом поступающих обращений граждан, в тесном взаимодействии с общественными объединениями инвалидов, местными органами власти и Министерством здравоохранения. Такое право в виде законодательной нормы было в 2020 году закреплено в проекте закона «О правах инвалидов и их социальной интеграции», который рассмотрен парламентом в первом чтении», — ответили в Минтруда.
В ведомстве также добавили, что после принятия закона будут вноситься изменения
«Планируется выплата гражданам компенсации за самостоятельно приобретенные ими технические средства социальной реабилитации, — уточняют в Минтруда и поясняют, про какие средства идет речь. — Подушка, матрац или система противопролежневые, приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов.
Речь идет также про 8 средств реабилитации для инвалидов с нарушениями зрения и слуха, которые сейчас закупаются за рубежом, поскольку в Беларуси они не производятся: диктофон (плеер), устройство для прослушивания озвученной литературы (плеер), сотовый телефон, смартфон с программным обеспечением, синтезирующим речь и (или) с функцией навигации, световой будильник, часы с синтезатором речи, телефон с усилителем звука, сигнализатор цифровой вибрационной и световой индикацией для граждан с нарушением органов слуха.
При этом для тех, кто не может самостоятельно приобретать средства реабилитации, по-прежнему смогут получать их через соцслужбу.
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В Минтруда рассказали про неудобства, с которыми сталкиваются белорусы при получении государственной адресной социальной помощи, а также про то, какие новшества...
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